Policia e Kosovës parandalon kontrabandimin me mallra afër vijës kufitare Kosovë – Serbi

Policia e Kosovës, respektivisht njësitë policore nga pika kufitare DRK-Lindje si rezultat i intensifikimit të kontrolleve taktike dhe operacionale në teren kanë bërë parandalimin e kontrabandimit me mallra në dy raste të ndryshme.

Me datë 19.07.2022, Policia e Kosovës gjatë vëzhgimit dhe pritës afër vijës kufitare Kosovë – Serbi bazuar edhe në analizën e riskut dhe informacioneve inteligjente të bëra nga ana e njësive të policisë kufitare, kanë identifikuar dy vetura të ndryshme njëra me targa të Serbisë dhe tjetra me targa vendore, që të dyja me ngasës dy të dyshuarit meshkuj kosovarë.

Gjatë kontrollit të realizuar tek vetura e parë janë gjetur sasi e pijeve alkoolike 26 arka –birrë me gjithsejt 520 copë, ndërsa tek vetura e dytë janë gjetur 24 arka (me birrë) dhe 80 shishe birrë, në total gjithsejt 560 copë.

Malli dyshohet se është sjellur nga Republika e Serbisë përmes rrugëve malore në Republikën e Kosovës.

Lidhur me rastin Njësia e Hetimeve Rajonale e Drejtorisë Kufitare-Lindje është duke i trajtuar këto dy raste dhe në bashkëpunim me prokurorinë përkatëse pas hetimeve preliminare malli i konfiskuar do t’i dorëzohet Doganës së Kosovës, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.