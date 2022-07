Policia ndalon dy automjete që transportonin drunjë ilegalisht nga fshatrat Firajë dhe Brod të Shtërpcës

Policia e stacionit në Shtërpcë, veç aktiviteteve rutinë dhe atyre të planifikuara, bazuar në planin aktiv “Mbrojta e Pyjeve 2022”, pas disa informacioneve që ka siguruar, ka ndaluar dy automjete që po transportonin drunjë ilegalisht nga fshatrat Firajë dhe Brod të Shtërpcës.

Policia i ka marrë veprimet e nevojshme dhe ka konfiskuar dy atomjetet për dokumentacion të parregullt për procedura të mëtjeme, ndërsa ka njoftuar edhe zyrtarët nga Drejtoria për Administrimin e Parkut Kombëtar (DAPK) “Sharri” të cilët kanë dalë dhe kanë shqiptuar fletëparaqitjet ndaj dy të personave për transport ilegal dhe drunjët më pas i kanë konfiskuar.

Policia Rajonale e Ferizajt, po bënë përpjekje të vazhdueshme në bashkëpunim edhe me rojet e pyjeve në parandalim të prerjes, transportit dhe shitjes ilagele të drunjëve.

Policia fton qytetarët të bashkëpunojnë me policinë, nëse kanë informacione rreth prerjes, transportit apo shitjes ilegale të drunjëve, të njoftojnë menjëherë policinë, stacionin më të afërt, apo përmes aplikacionit digjital ‘’Lajmëro Policinë ‘’ dhe në numrat kujdestarë : 192,0290/326-250 & 0290/322-406, policia do të reagojë menjëherë. Të dhënat e juaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.