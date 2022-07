Kurti: Enver Zymberi dëshmor i sovranitetit dhe ligjshmërisë së Kosovës, shteti ynë asnjëherë nuk do ta harrojë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka përkujtuar pjesëtarin e Policisë së Kosovës, Enver Zymberi, ku më 26 korrik të vitit 2011 ra dëshmor gjatë një aksioni policor për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se ai u vra nga struktura kriminale serbe, që asnjëherë deri sot nuk janë zbuluar dhe nuk janë nxjerrë para drejtësisë. Ushtar i UÇK-së në luftë më 1999, Enver Zymberi ra dëshmor i veshur me uniformën e policisë, në kryerje të detyrës zyrtare dhe në bartje të misionit për shtrirjen e plotë të sovranitetit.

Andaj, Enver Zymberi është dëshmor i sovranitetit dhe ligjshmërisë së Republikës së Kosovës, për çka shteti ynë asnjëherë nuk do ta harrojë, sepse Republika e Kosovës asnjëherë nuk do të heq dorë nga sovraniteti i saj dhe as nga shteti ligjor dhe i së drejtës.