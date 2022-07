Manifesta Biennial: Christian Nyampeta prezanton për çdo orë shfaqje të filmit “Sometimes It Was Beautiful”

Manifesta Biennial bën të ditur se çdo ditë nga programi 100-ditor në Prishtinë, do të ndajnë punën e një prej 103 pjesëmarrësve nga e gjithë bota ku sot kanë filluar me artistin, regjisorin dhe shkrimtarin Christian Nyampeta.

Në kinemanë e braktisur të Kino Rinisë, Christian Nyampeta prezanton për çdo orë shfaqje të filmit të tij Sometimes It Was Beautiful, si dhe fragmente nga puna e tij e ardhshme, Lovers in a Dangerous Spacetime.

Pjesë e instalacionit janë po ashtu karrigat e falura nga shumë njerëz të ndryshëm nga Prishtina.

Kjo ndërhyrje, së bashku me pjesën tjetër të programit është e hapur çdo ditë, përveç të hënës, nga ora 10.00-20.00, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta Biennial.

Picture 1 and 3: A Long Trailer for a Film about Lovers in a Dangerous Spacetime, 2021, © Christian Nyampeta. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Ivan Erofeev

Picture 2: Sometimes It Was Beautiful, 2018, © Christian Nyampeta. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla