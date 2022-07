Sveçla: Lavdi Enver Zymberit dhe gjithë zyrtarëve policorë të rënë në krye të detyrës

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla ka ërkujtuar 11 vjetorin e vrasjes së Enver Zymberit nga strukturat kriminale të drejtuara nga Serbia.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thësë se së bashku me kolegët e tij nga Policia e Kosovës kanë qenë në vendin e rënies së heroit ku kanë vendosur buqetë me lule, në rrugën nacionale që lidhë Mitrovicën me Zubin Potokun, në afërsi të fshatit Zubç.