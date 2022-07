Manifesta Biennial: Abi Shehu pjesë e ekspozitës tematike “Grand Scheme of Things”

Manifesta Biennial njofton se Abi Shehu është një nga artistet ndërdisiplinore vizuale nga Shqipëria, e cila krijon portrete të njerëzimit duke hulumtuar përvoja ekzistenciale dhe thelbësore.

Ajo është pjesë e ekspozitës tematike “Grand Scheme of Things” në katin mbi tranzicionin, me titull ‘Where stories cut across the land’.

Në katin e tretë të Grand Hotel, Abi Shehu prezanton një përzgjedhje punimesh në një situatë të studios së hapur.

Ajo fton vizitorët dhe të ftuarit që t’i bashkohen për të menduar dhe për të folur mbi peizazhet e tranzicionit që lidhen me kujtesën, subjektivitetin dhe ekologjinë, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta Biennial.