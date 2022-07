MD: Mbahet takimi i shtatë i Komitetit Drejtues të Programit të BE-së për sektorin e drejtësisë në Kosovë- EUKOJUST

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka marrë pjesë në takimin e shtatë të Komitetit Drejtues të Programit të BE-së për sektorin e drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST.

Ministrja Haxhiu në fjalën e saj theksoi përkushtimin që ka Ministria e Drejtësisë për avancimin e reformave në Sektorin e Drejtësisë, me theks të veçantë në përmirësimin e legjislacionit penal, kundër korrupsionit dhe atë të reformave gjyqësore, rekomandimet këto të dala edhe nga Agjenda Evropiane në Republikën e Kosovës.

Strategjia për Sundimin e Ligjit e cila rrjedhë pikërisht nga këto obligime, tha Haxhiu, është miratuar dhe ka filluar zbatimin si asnjëherë me parë. Me këtë rast është themeluar Komiteti Drejtues i Rishikimit Funksional dhe bashkë me institucionet tjera relevante, po adresohen gjetjet dhe rekomandimet që rrjedhin nga kjo Strategji.

Haxhiu ka falënderuar Zyrën e Bashkimit Evropian dhe Projektin EUKOJUST për përkrahjen e vazhdueshme dhe njëherit ka ftuar të gjitha institucionet relevante, që të thellojnë bashkëpunimin në realizimin e aktiviteteve dhe obligimeve të përcaktuara me qëllim të fuqizimit të sistemi të drejtësisë, thuhet në komunikatën për media e MD-së.