Kuvendi i Kosovës ratifikon Marrëveshjen Kornizë të Partneritetit Financiar IPA III me Bashkimin Evropian

Kuvendi i Kosovës ratifikoi sot Marrëveshjen Kornizë të Partneritetit Financiar me Bashkimin Evropian lidhur me Instrumentin për Ndihmën Para Anëtarësimit (IPA) III.

Ratifikimi i Marrëveshjes Kornizë të Partneritetit Financiar (FFPA) IPA III i mundëson Kosovës të vazhdojë të marrë ndihmë teknike dhe financiare nga Bashkimi Evropian. Kjo marrëveshje mbulon periudhën shtatëvjeçare, duke filluar nga viti 2021 si dhe programin e parë vjetor IPA III në vlerë prej 63.9 milionë euro.

“Ishte kënaqësi të shohim se ratifikimi i Marrëveshjes Kornizë të Partneritetit Financiar IPA III ka marrë mbështetje të madhe ndërpartiake në Kuvend”, tha ambasadori i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog.

“Fondet e IPA III do të përdoren për financimin e aktiviteteve në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, qeverisjes së mirë, zhvillimit ekonomik, infrastrukturës si dhe energjisë e mjedisit. Këto aktivitete do ta mbështesin edhe më tej Kosovën në integrimin e saj evropian dhe do të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë dhe standardit të jetesës për të gjithë njerëzit në Kosovë”.