FSK-së i shtohen edhe 251 ushtarë të rinj

Në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes, sot me ceremoni të veçantë u betuan dhe u certifikuan 251 ushtarët të rinj të FSK-së.

Në këtë ceremoni morën pjesë: Zv. Kryeministri, Besnik Bislimi, Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, Zv. Ministri i Mbrojtjes, Shemsi Syla, Zv. Komandant i FSK-së, Gjeneralmajor Enver Cikaqi, Drejtori i DIS-it, Gjeneralmajor Gëzim Hazrolli, Inspektorja Gjenerale e FSK-së, Gjeneralmajor, Irfete Spahiu, ushtarakë ndërkombëtarë, si dhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, oficerë të lartë të FSK-së, drejtues komunalë, familjarë etj. Në fjalën e tij drejtuar rekrutëve të rinj, Ministri Mehaj, ushtarëve të rinj u theksoi se ishin ëndrra më e madhe e popullit tonë, kurse sot jeni realiteti më frymëzues e më krenar që kemi.

“Ne jemi të qëndrueshëm e të pathyeshëm si Adem Demaçi dhe jemi trima si Adem Jashari. Dy Adema na udhëheqin neve, njëri në aspektin politik, tjetri në aspektin ushtarak. Të dy bashkë do të mbesin prijësit tanë të përjetshëm” tha ndër të tjera Ministri Mehaj.

Në vazhdim të fjalimit të tij, Ministri Mehaj theksoi se: ” Rruga drejtë suksesit është e pamundur pa aleatët tanë, pa SHBA-në dhe NATO-në, ne do të kultivojmë gjithmonë raporte të shëndosha, të ndërtuara mbi bazën e sinqeritetit dhe besimit reciprok, sepse mbi të gjitha besimi ndërton aleanca të pathyeshme. Për besimin, për BESËN jemi të njohur ndër shekuj si popull. Vizioni, misioni dhe amaneti ynë është anëtarësimi i Kosovës në NATO”.

Fjalimin e tij e përfundoi edhe me mesazhin e tij drejtuar familjarëve të shumtë të ushtarëve të rinj. “Të dashur prindër, sidomos ju të dashura nëna, faleminderit që edukuat e rritet vajza dhe djem fisnikë. Për sa kohë që kultivojmë gjenerata të tilla, vendi ynë do të frymojë lirshëm.” duke përfunduar me urimin për ushtarët e rinj.

Ndërsa, Zv.Komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, Kolonel Mehmet Lladrovci, duke iu drejtuar ushtarëve, familjarëve dhe të pranishmëve, theksoi se 251 ushtarët e rinj kanë kaluar me sukses të plotë stërvitjen ushtarake bazë. Më pas, ai i uroi atyre suksese në sfidat e radhës në ushtri, ndërkaq familjarët e tyre i falënderoi për përkrahjen e dhënë.

Në ceremoni u prezentuan edhe emrat e ushtarëve dhe instruktorëve më të dalluar përgjatë nëntë javëve të kursit përkatës, thuhet në komunikatën për media e Ministrisë së Mbrojtjes.