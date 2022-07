Posta e Kosovës lëshon në qarkullim pulla postare “Fauna- peshqit, trofta, mustaku dhe ngjala”

Posta e Kosovës lëshoi në qarkullim emisionin e ri të pullave postare të titulluar: “Fauna – Peshqit (trofta, mustaku dhe ngjala)”. Peshku është një burim i rëndësishëm për njerëzit në mbarë botën, veçanërisht si ushqim.

Trofta është peshk i ujërave të ëmbla që jeton në shumicën e lumenjve të Shqipërisë. Trofta gjendet kryesisht në ujëra të ftohta dhe të kthjellëta me temperatura 10-16 °C dhe jeton në shumicën e lumenjve dhe liqeneve të Amerikës së Veriut, Azisë veriore dhe Evropës.

Mustaku, që në këtë emision është prezantuar me dy pamje, është peshk mjaft i madh grabitqar që preferon të jetojë në lumenj dhe liqene me ujë të freskët. Mustaku është një përfaqësues i shquar i klasës së peshqve me rreze, rendi i mustakëve, familjes së mustakëve. Trupi mjaft i fortë i këtij peshku është i mbuluar me një shtresë të trashë mukusi, e cila i siguron grabitqarit lëvizje të shkëlqyera në ujë. Koka është e gjerë dhe e trashë me sy relativisht të vegjël. Goja është gjithashtu e gjerë me një grup dhëmbësh, megjithëse të vegjël, por të shumtë.

Ngjala është peshk i ujërave të ëmbla që jeton në shumicën e lumenjve dhe liqeneve të Shqipërisë dhe është i përhapur pothuajse në të gjithë lumenjtë dhe liqenet e Evropës. Trupi i këtij lloji mund të rritet deri në 2-3 m në gjatësi. Ka mbi 800 lloje ngjalash dhe shumica e tyre jetojnë në ujërat e kripura të deteve dhe oqeaneve, por lloji më i njohur është rendi Anguilla, të cilët jetojnë në ujëra të freskëta dhe kthehen në dete dhe oqeane për t’u shumuar.

Filatelia e Postës së Kosovës, si çdo herë do të kujdeset që me imazhet e pullave postare, të prezantojë dhe promovojë para botës bukuritë dhe pasuritë natyrore që ka pa fund atdheu ynë, thuhet në faqen zyrtare të Postës së Kosovës.