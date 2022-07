Kryeministri Kurti: Nga e hëna më 1 gusht do të fillojë lëshimi i dokumentit hyrje-dalje në të gjitha pikat tona kufitare

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka njoftuar se nga e hëna më 1 gusht do të fillojë lëshimi i dokumentit hyrje-dalje në të gjitha pikat tona kufitare për qytetarët që posedojnë dokumente identifikuese të lëshuara nga autoritetet e Serbisë.

Kurti në postimin e tij në Facebook (videomesazhin) ka thënë se në të njëjtën ditë, do të fillojë edhe procesi i regjistrimit të veturave që posedojnë targa ilegale të cilat do të kthehen në targa RKS.

Institucionet bartëse të këtij procesi kanë bërë përgatitjet e nevojshme ligjore dhe logjistike. Zyrtarët shtetërorë janë të përkushtuar që bashkarisht me ju, ta fillojnë dhe zhvillojnë këtë proces me sukses.