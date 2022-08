Policia: Prezantohet projekti me pajisje të reja “Patrulla Inteligjente”, synohet të ngritet siguria rrugore

Policia e Kosovës përmes konferencës për media ku morën pjesë drejtori i përgjithshëm, Samedin Mehmeti si dhe drejtori i Divizionit të Komunikacionit Rrugor, Nënkolonel Jeton Rexhepi u prezentua projekti më i ri, me paisjet më të reja “Patrulla Inteligjente” që do t’i ketë nën funksion dhe posedim Policia e Kosovës.

Policia e Kosovës, me anë të implementimit të këtij projekti do të ngrit kapacitetet operative, profesionale dhe teknologjike, ku përmes tyre synohet të ngritet siguria në shumë aspekte por me theks të veçantë siguria rrugore, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.

Video linkun në vijim sqaron detajet rreth fushëveprimit të pajisjeve teknologjike.

https://youtu.be/bSPXuZjhlMk