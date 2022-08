Nagavci: Mbahet Konventa ndërkombëtare e Astronomisë dhe shkencave planetare, më 11-13 gusht

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci ka njoftuar se për herë të parë do të mbahet Konventa ndërkombëtare e Astronomisë dhe shkencave planetare.

Konventa organizohet nga Astronomy Outreach of Kosovo në bashkëpunim me MAShTI dhe Komunën e Vushtrrisë dhe do të mbahet nga data 11 deri më 13 gusht.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se Ministria e Arsimit ka mbështetur financiarisht organizimin e kësaj ngjarje në të cilën pritet të marrin pjesë astronomët dhe ekspertët më të shquar nga vendi dhe bota.

Konventa do të jetë e hapur për publikun dhe do të shoqërohet me vrojtime qiellore përmes pajisjeve optike që do të realizohen gjatë mbrëmjeve në disa prej qendrave më të mëdha të Kosovës.

Synimet e konventes janë:

Promovimi i shkencës së astronomisë në Kosovë,

Aftësimi i nxënësve dhe studentëve me koncepte themelore shkencore,

Integrimi i studentëve dhe pedagogëve në fushat STEM,

Vendosja e bashkëpunimit me ekspertë ndërkombëtarë dhe inkurajimi i të rinjve për vrojtime dhe kërkime qiellore.

Kushdo që është i interesuar të marrë pjesë në këtë ngjarje duhet të regjistrohet në linkun në vijim:

https://bit.ly/3Qgdl4R