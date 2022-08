Lëvizja Vetëvendosje dorëzon padi ndaj Ndërmarrjes Publike Banesore

Grupi i Asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje! ka dorëzuar padinë ndaj Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.P.K. (NPB)., Made Group Construction Sh.P.K., Alkos Sh.P.K. dhe Madekos Sh.P.K., për anulimin e kontratës “Kontratë për ndërtimin e përbashkët të objektit banesor afarist”.

Kjo padi vjen pas 1 vit e gjysmë angazhimi në denoncimin e këtij skandali ku 17 mijë m2 pronë publike në mes të kryeqytetit, llogaritur në vlerë 120 milionë euro, u provua të tjetërsohen në pronë private në emër të gjoja se bashkëpunimit publiko-privat, tha asamblisti, Arianit Beqiri në prononcimin e tij.

“Kemi pritur që përbërja e re e Kuvendit Komunal dhe po ashtu ajo e ekzekutivit të Prishtinës ta ndalnin këtë masakër financiare dhe pronësore të bërë nga NPB-ja që është lejuar nga aksionarët e ekzekutivit të kaluar. Por siç dhe shihet, jo vetëm që nuk e kanë ndërmend ta ndalin këtë aferë, por edhe janë angazhuar që pavërejtshëm t’ua përmbushin kushtet deri sa fillimi i punimeve t’i vendosë edhe organet gjyqësore para një akti të kryer.

Në këto kushte, ne si përfaqësues të qytetarëve në Kuvendin Komunal të Prishtinës, të pajisur me përgjegjësitë për të mbrojtur interesin qytetar e veçanërisht pronën publike nga shfrytëzimi i së cilës do të duhej të përfitonin të gjithë qytetarët ose ata me më së shumti nevoja e vështirësi, iu drejtuam sot gjykatës me këtë padi dhe kërkesë për masë sigurie në mënyrë që të mbrojmë tjetërsimin që po synohet t’i bëhet mbi 17 mijë m2”, tha Arianit Beqiri.