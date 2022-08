Manifesta 14: Vangjush Vellahu paraqitet me ekspozitën tematike: Kur historitë ndajnë tokën – mbi tranzicionin

Manifesta 14 njofton se puna e Vangjush Vellahut paraqitet në katin e parë të ekspozitës tematike nën titullin: kur historitë ndajnë tokën – mbi tranzicionin, e përmban videot e mprehta të Vellahut dokumentojnë trysninë e prekshme mes vlimit dhe amullisë, frustrimit dhe shndërrimit, të përjetuar nga njerëzit që jetojnë në këso kushtesh të paqëndrueshme.⁠

⁠

Protagonistët e studimeve të tij tregojnë rrëfime që ndajnë vendin e tyre dhe ua përvijojnë vizionet se si do të mund të ishte, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14.

⁠

⁠

Fragments I – Where stories cut across the land, 2015 – 2018, © Vangjush Vellahu. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha