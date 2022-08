Në Kalanë e vjetër të Vushtrrisë nga data 11-17 gusht organizohet Akademia Verore ”Arbën Xhaferi”

Në Kalanë e e Vjetër të Vushtrrisë nga data 11 deri më 17 gusht do të organizohet hapja zyrtare e edicionit të II-të të Akademisë Verore “Arbën Xhaferi”, duke lënë prapa eksperiencat rinore dhe mikëpritjen e bujarinë e qytetit të Gostivarit, ku organizuan edicionin e parë këtë vit.

Në Akademinë Verore “Arbën Xhaferi” marrin pjesë 20 të rinjë nga të gjitha trevat shqiptare të cilët janë të moshës 18 – 23 vjeç, përgjatë qëndrimit të tyre një javorë ata kanë mundësinë që të shkëmbejnë njohuri në tema të ndryshme, po ashtu ligjërues të shumtë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Lugina. Ndërsa, tematikat të cilat trajtohen në akademi janë politike, ekonomike dhe sociale.

Me datën 16 gusht pjesëmarrësit e akademisë do të vizitojnë edhe qytetet: Gjilan, Mitrovicë, Kamenicë, Prishtinë dhe Prekaz, ku do të kenë mundësinë që të bashkëbisedojnë me udhëheqës komunal, të vizitojnë monumente historike, trashigiminë kulturore dhe të tjera.

Trajnimet, puntoritë, diskutimet do të fillojnë më datë 12 gusht, në ditën ndërkombëtare të rinisë, thuhet në komunikatën për media e Akademisë Verore “Arbën Xhaferi”.