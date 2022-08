Rikthehet në Prizren Festivali për Fëmijë “Fluturat”, këtë vit mbahet pas 4 vjet ndalese

Që nga viti 2001 në Prizren organizohej Festivali i Këngëve për Fëmijë “Fluturat”. Festivali u organzura deri në vitin 2017. Nëpër këtë festival parakaluan fëmijë të talentuar, të cilët u bënë emra në muzikën shqiptare. Sivjet rikthehete ky festival pasi Kuvendi Komunal i Prizrenit ia ka dhënë shoqatës joqeveritare “I-Helix”.

Festivali mori jehonën e një festivali mbarëkombëtarë dhe joshte edhe fëmijë nga e gjithë gjeografia shqiptare. Nëpër vite e bëri festivalin të jehonë anë e kënd trojeve shqiptare dhe e fitoi respektine të gjithë artdashësve për vlerat me të cilat përfaqësohej” tha Bukurie Krasniqi drejtoreshw e OJQ “I – Helix.

Para katër vitesh Festivali u ndërpre. Pa ndonjë arsyetim, pa ndonjë vendim, në heshtje e ndalën Festivalin për fëmijë “Fluturat”. Jonatyrshëm fëmijëve iu mohua e drejta që ta kenë Festivalin e tyre.

Festivali këtë vit rikthehet në skenë. Shaqir Totaj kryetar i Prizrenit ka vendosur ta rikthej Festivalin dhe ia ka besuar Shoqatës joqeveritare “I -Helix”, e cila i ka filluar përgatitjet për edicionin e ri të Festivalit “Fluturat” i cili këtë vit do të mbahet në muajin shtator.

“I – Helix” këto ditë do ta bëjë shpalljen e konkursit për këngë, të cilat do të marrin pjesë në Festivalin e sivjemë. Juria profesionale do të bëjë përzgjedhjen e 18 këngëve konkuruese nga të cilat në mbrëmjen në të cilën do të mbahet Fetsivali do të shpapllen më të mirët” tha Krasniqi.