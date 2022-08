Gjermania dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshjen mbi varret gjermane të luftës në Kosovë

Ambasadori i Gjermanisë, Jörn Rohde dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla-Schwarz nënshkruan marrëveshjen gjermano-kosovare mbi varret gjermane të luftës në Republikën e Kosovës.

Me këtë marrëveshje synohet të vendoset një rregullim përfundimtar për varret gjermane të luftës që ndodhen në territorin sovran të Republikës së Kosovës dhe të sigurohet ruajtja dhe mirëmbajtja e këtyre varreve në mënyrë të denjë dhe sipas dispozitave të së drejtës humanitare ndërkombëtare në fuqi.

Për të arritur këtë Republika Federale e Gjermanisë, ndër tjerash e ka mundësinë të mirëmbajë varret gjermane të luftës dhe varrezat gjermane të luftës në Republikën e Kosovës me shpenzimet e veta, t’i përqendrojë në një vend varret e të vdekurve gjermanë të luftës dhe të realizojë zhvarrosjen dhe zhvendosjen e nevojshme për këtë, si dhe të ndërtojë përmendore në një formë të thjeshtë dhe të denjë në vendet e këtyre varrezave, në të cilat zhvarrosja e të vdekurve gjermanë nuk është më i mundur.

Më mënyrë përkrahëse, Republika e Kosovës zotohet, ndër tjerash për mbrojtjen e varreve gjermane të luftës dhe garantimin e prehjes së përhershme për të vdekurit gjermanë të luftës në territorin e saj sovran, si dhe për lënien në dispozicion pa shpenzime të trojeve që shërbejnë si varreza gjermane të luftës.

Me zbatimin e detyrave do të ngarkohet Lidhja kombëtare për ruajtjen e varreve gjermane të luftës (Volksbund), së cilës Republika e Kosovës i siguron mbështetje gjithpërfshirëse gjatë realizimit.

Lidhur me këtë, Sekretari i Përgjithshëm i Volksbund-it deklaroi: „Jemi të lumtur që puna jonë në Kosovë tashmë ka marrë një formë kontraktuale dhe mund të fillojë. Ne kemi njoftime të hapura për rreth 900 vendvarrime, të cilat do t’i shqyrtojmë në muajt dhe vitet në vijim. Për këto operacione ne e kemi trajnuar personelin tonë. Aktualisht jemi njoftuar për gjetje të eshtrave në një vend afër Stanovcit që do ta ekzaminojmë. Me anë të kësaj bëhet e mundur që më shumë se 75 vjet pas lufëts të sqarojmë identitetin e të vdekurve dhe t’i njoftojmë familjet lidhur me fatin e tyre. Ky vërtetë është një zhvillim i mirë për të ardhmen.“