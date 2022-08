Manifesta 14: Klubi i Astronomisë i Kosovës punon për të ushqyer ndjesinë e lidhjes që sjell vështrimi i yjeve

Gjatë Manifesta 14, klubi i Astronomisë i Kosovës po drejton programin nga Hoteli Grand, si pjesë e ekspozitës tematike nën titullin – mbi tranzicionin.

Programi i tyre përbëhet nga festa me yje dhe punëtori, ekspozita, ekranizime dhe një udhëtim në terren në Kokino, observatorin megalitik 3800-vjeçar të Maqedonisë së Veriut.

Njerëzit kanë mijëra vjet që vështrojnë qiellin e natës dhe praktika e vështrimit të yjeve për orientim është e zakonshme për të gjithë njerëzimin.

Klubi i Astronomisë i Kosovës punon për të ushqyer ndjesinë e lidhjes që sjell vështrimi i yjeve, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14.

Under One Sky, 2019 – ongoing, © Astronomy Club of Kosova. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha