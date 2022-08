Manifesta 14: Beth Stephens dhe Annie Sprinkle u martuan me Tokën, ku lindi ekoseksualiteti

Manifesta 14 njofton se në vitin 2008, Beth Stephens dhe Annie Sprinkle u martuan me Tokën. Aq pjellore e kishin dasmën në pyll të gjelbëruar, sa lindi një lëvizje krejt e re: ekoseksualiteti.

Dasma e parë u pasua nga të tjera: një dasmë e kaltër me qiellin, një dasmë vjollcë me hënën, një dasmë e bardhë me borën, e shumë të tjera që u dokumentuan në video dhe në fotografi, ndërsa trajektorja e plotë e lëvizjes – nga manifestet dhe performancat te laboratorët artistikë të dashurisë – u katalogua në monografinë e tyre të fundit.

Puna e tyre gjendet në katin e tetë të Grand Hotel Prishtina nën titullin – mbi ekologjinë – si pjesë e Grand Scheme of Things, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14.

Works of Beth Stephens & Annie Sprinkle. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha