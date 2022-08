KMDLNj: Diskriminim i pashpjegueshëm, ata që paguajnë rregullisht faturat ndëshkohen

KESCO ka urdhëruar KEDS-in që nga data 15 gusht 2022 të fillojë me zbatimin e reduktimit me furnizim me rrymë sipas skemës, 6 orë më rrymë dhe 2 orë pa rrymë, sa për fillim. Pastaj, sigurisht do të ashpërsohet orari i reduktimeve, varësisht nga mungesa e energjisë elektrike në treg KMDLNj e kundërshton kërkesën e KESCO-s sikur edhe reduktimin që tashmë ka filluar duke kërkuar nga qeveria që të mbrojë interesin e qytetarëve dhe duke pamundësuar ZRRE, ngritjen e çmimit të energjisë elektrike.

Në kohën kur kemi inflacion afërsisht 15% dhe kur çmimet e artikujve elementarë po rriten në shpërputhje të madhe me të ardhurat e qytetarëve, shtrenjtimi i rrymës, KESCO ka kërkuar nga ZRrE dyfishim të çmimit aktual të rrymës do të godasë tepër rëndë ekonomitë familjare sikur edhe bizneset. Rritja e rrymës, në mënyrë zinxhirore do të rrisë çmimet e artikujve tjerë dhe të shërbimeve.

KMDLNj kërkon nga Qeveria e Kosovës që urgjentisht ta ndërprejë pagesën e rrymës për komunat e veriut të Kosovës dhe t’i trajtojë qytetarët, konsumatorët në përputhje me ligjet në fuqi.