Nagavci: Stafi akademik duhet të jenë persona me integritet e kredibilitet të lartë profesional

Minstrja e MAShTI-t, Arbërie Nagavci ka nënshkruar sot vendimin për pajtueshmërinë e punimeve dhe publikimeve shkencore me etikën në hulumtim të stafit akademik të institucioneve të arsimit të lartë (IAL).

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se me këtë vendim, obligohen të gjitha Insitucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e-akreditimi të AKA-së të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara, në platformat e përcaktuara me Manualin e AKA-së për akreditim.

Stafi akademik duhet të jenë persona me integritet e kredibilitet të lartë profesional e personal ndërsa institucionet e arsimit të lartë duhet të sigurojnë respektim të standardeve të ndershmërisë akademike brenda institucionit.