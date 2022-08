MKRS: Autostrada Hangar, hapësira për edukim, prodhim dhe ekspozita hapet për publikun

Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku vizitoi hapësirën e re të edukimit, prodhimit dhe ekspozimit, “Autostrada Hangar”, që u themelua dhe u hap për publikun, në ish-bazën ushtarake të KFOR-it gjerman, tani ITP (Parku i Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren).

Kjo hapësirë e re, shumë e nevojshme për komunitetin e artit dhe qytetarët, do ta ofrojë vendin dhe mundësinë për mësim e shkëmbim të njohurive mes profesionistëve të rinj brenda fushave të tyre si dhe me ekspertë të jashtëm që do të angazhohen përmes programit të edukimit.

Përveç ekspozitave të artit bashkëkohor, Autostrada Hangar është vlerë e shtuar për komunitetin si hapësirë multifunksionale në shërbim të qytetarëve, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.