Të shtunën më 20 gusht, në Gërmi mbahet aktivitet me biçikleta për fëmijët e moshës 7-14 vjeç

Komuna e Prishtinës njofton se me mbështetje të Drejtorisë së Sportit të Kryeqytetit, Klubi Gërmia 555, organizon aktivitet me biçikleta në Parkun e Gërmisë, për fëmijët e moshës 7 – 14 vjet këtë të shtunë, me datë 20 gusht, nga ora 10:00 deri 11:30.

Ftojmë të gjithë fëmijët dhe prindërit që t’i bëjnë gati biçikletat dhe helmetat për të kaluar një fundjavë të këndshme sportive, pa vetura.

Për sigurinë e pjesëmarrësve do të kujdeset Policia e Kosovës, thuhet në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës.