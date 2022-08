Presidentja Osmani uron presidentin Zelensky dhe popullin ukrainas për Ditën e Pavarësisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka dërguar një letër presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky ku i ka uruar Ditën e Pavarësisë së Ukrainës.

Osmani në postimin e saj në Twitter ka shkruar se Kosova do të jetë me ju derisa Ukraina të fitojë dhe uron që populli heroik ukrainas të qëndrojë i fortë dhe të vazhdojë ta mbrojë vendin e tij.

“Letra ime drejtuar Presidentit Zelensky dhe popullit ukrainas në ditën e tyre kombëtare.

Ne jemi me ju në shpirt, ne jemi me ju në veprim dhe do të jemi me ju derisa Ukraina të fitojë.

Slava Ukraina!”