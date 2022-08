Një vit burgim dhe 2 mijë € gjobë kundër të akuzuarit për hyrje në sistemet kompjuterike

Gjykata Themelore në Prishtinë- Departamenti Special ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit S.G për shkak të veprës penale Hyrje në sistemet kompjuterike nga neni 339, paragrafi 2 lidhur me paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I akuzuari S.G është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dymbëdhjetë (12) muaj, në të cilin dënim do ti’ llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 01.10.2021 e tutje si dhe dënim me gjobë në shumë prej dy mijë €uro (2000 €) €uro.

Me aktvendim të veçantë, PS.nr.32/22, i datës 20.08.2022, të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në fillimin e ekzekutimit të dënimit – sanksionit penal, pasi aktgjykimi është bërë i plotfuqishëm menjëherë meqë palët kanë hequr dorë nga e drejta e ankesës, thuhet në faqen zyrtare të Gjykatës Themelore në Prishtinë.