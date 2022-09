Krasniqi:  Dyert e shkollave me 1 shtator i ka mbyllur Albin Kurti, nuk lejojmë diktaturë

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi i ka pritur sot në takim përfaqësuesit e Këshillit Grevist të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ku diskutuan për situatën e rëndë në të cilën po kalojnë mësimdhënësit dhe shërbyesit civilë, për shkak të vendimit arbitrar të Qeverisë Kurti për mosekzekutim të pagave për muajin gusht.

Kreu i PDK-së Memli Krasniqi duke kritikuar Qeverinë për qasje autoritare dhe diktatoriale, tha se kjo sjellje arrogante ndaj mësimdhënësve dhe zyrtarëve publikë, është e paparë në historinë e vendit tonë, thuhet në komunikatën për media e PDK-së.

Krasniqi tha se askush nuk ka të drejtë t’i ndalë pagat e sindikalistëve, aq më pak në këtë periudhë kur familjet kosovarë po përballen me rritje të çmimeve dhe mungesë të energjisë elektrike.

PDK kërkon nga Qeveria që t’i kthehet dialogut të mirëfilltë dhe t’i ftojë sindikalistët për të diskutuar për një marrëveshje, si dhe t’i ekzekutojë pagat e zyrtarëve publik, mësimdhënësve dhe të gjithë atyre që janë duke u sanksionuar.

Në të kundërtën, Krasniqi tha se PDK do të inicojë seancë të jashtëzakonshme për të mundësuar kthimin e ligjshmërisë në vend.

“Nëse një gjë e tillë nuk ndodhë deri në fillim të javës së ardhshme, ne do të iniciojmë kthimin e deputetëve në Kuvendin e Kosovës, do të inicojmë mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme për të marrë veprime të tjera, të cilat do të mundësojnë kthimin e ligjshmërisë në këtë vend. Le ta din Albin Kurti që kurrë nuk ka me guxu as nuk ka me u leju me e kthy Kosovën në diktaturë”, theksoi kryetari i PDK-së.