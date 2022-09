Kurti: Në muajt në vijim Qeveria do të ndajë rreth 150 milionë € për Pakon për Përballjen me Inflacion

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka mbajtur konferencë për media për Pakon për Përballje me Inflacion ku ka thënë se si Qeveri e Republikës, që nga fillimi i mandatit e në vazhdimësi, kanë mbështetur qytetarët përmes masave të ndryshme të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

Kryeministri Kurti ka thënë se punësimin e kanë përkrahë vazhdimisht e pa dallim, kanë filluar zbatimin e skemës “Qeveria për Familjet”, për punësimin e atyre që nuk kanë asnjë anëtar të familjes të punësuar. Për pensionistët do të ndajnë shumën e njëhershme prej 100 euro, kurse familjet në asistencë sociale do t’i mbështesin duke dyfishuar shumën e asistencës për një muaj. Për zyrtarët publik do të ndajnë shtesën prej 50 euro duke filluar nga muaji shtator, kurse për punëtorët në ndërmarrjet publike shumën e njëhershme prej 100 eurove.

Qeveria do të mbështet secilin biznes që i rritë pagat e punëtorëve, duke subvencionuar 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro, për 3 muajt e parë. E përkrahjen do ta zgjerojnë edhe për studentët për të cilët do të ndajnë shumën e njëhershme prej 100 euro në muajin nëntor, kur viti i ri akademik është duke u zhvilluar.

Në muajt në vijim Qeveria do të ndajë rreth 150 milionë euro për Pakon për Përballjen me Inflacion, ku përmes masës për subvencionimin e atyre që kursejnë energjinë do të përfitojnë të gjitha familjet, rreth 300 mijë sosh, kurse nga pagesat direkte do të përfitojnë rreth 600 mijë qytetarë, ka thënë Kurti në komunikatën për media të ZKM-së.