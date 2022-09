Krasniqi takon krerët e Maqedonisë së Veriut, vlerëson rolin vendimtar të faktorit politik shqiptar në proceset politike

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi i shoqëruar nënkryetarja Vlora Çitaku, kryetari i Grupit Parlamentar, Abelard Tahiri, sekretari i Përgjithshëm, Bajrush Xhemaili dhe sekretari për Marrëdhënie me Jashtë, Bernard Nikaj, ka zhvilluar sot vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut ku është pritur nga krerët e shtetit fqinj.

Gjatë kësaj vizite zyrtare, kryetari Krasniqi ka zhvilluar takim me kryeparlamentarin e Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi.

Ata kanë diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, si dhe koordinimin e politikave rajonale e integruese drejt BE-së.

Pas takimit me Xhaferin, lideri i PDK-së ka takuar kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, të cilit i ka uruar 31 vjetorin e Pavarësisë dhe e ka falënderuar për ndihmën e vazhdueshme që Maqedonia e Veriut ka dhënë për Republikën e Kosovës.

“Gjatë takimit ritheksova se hapja e negociatave për Maqedonisë e Veriut është lajm i mirë edhe për Kosovën, me shpresën që besimi i rivendosur në mes të BE-së dhe rajonit tonë të avancoj sa më shpejtë edhe me liberalizimin e vizave për qytetarët tanë – e drejtë kjo, e mohuar vite me radhë. Kryeministri Kovaçevski më njoftoi edhe për hapat që ka marrë Maqedonia e Veriut për të përballuar krizën globale ekonomike, e cila në Kosovë po manifestohet me inflacion rekord, rritje të çmimit të energjisë dhe përkeqësim të jetës së qytetarëve tanë.Bashkë diskutuam edhe për projektet infrastrukturore, bashkëpunimin politik dhe proceset integruese. Kosova dhe Maqedonia e Veriut duhet të vazhdojnë kultivimin e bashkëpunimit të shkëlqyer ndërfqinjësor dhe mirëbesimit të ndërsjellë, në rrugën e pakthyeshme të integrimit euro-atlantik”, tha Krasniqi.