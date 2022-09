Nagavci: Promovohet Abetarja e përbashkët unike Kosovë–Shqipëri në Tiranë

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci ka bërë të ditur se pas promovimit në Gjakovë, Abetaren e përbashkët unike Kosovë–Shqipëri është promovuar edhe në Tiranë, nga ku bashkë me kryeministrin Edi Rama, ministren Evis Kushi dhe ministrin Jeton Shaqiri kanë uruar të gjithë vogëlushët shqiptarë, të cilët do të jenë të parët që do ta fillojnë këtë histori të bukur shqiptare.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se shfrytëzimi i potencialit të dy vendeve tona, na bën shumë më të fortë dhe shumë më të lehtë arritjen e synimeve tona të përbashkëta për arsimim më cilësor.