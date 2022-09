Kurti pret drejtorin e Civil Rights Defenders, Pettersson, bisedojnë për të drejtat e njeriut në Kosovë

Të drejtat e njeriut në Kosovë ishin tema e takimit ndërmjet kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti, me Anders L. Pettersson, drejtor ekzekutiv i organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Civil Rights Defenders.

Kryeministri Kurti ritheksoi se respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut nuk janë vetëm detyrime formale kushtetuese të Qeverisë, por janë edhe thelbi i bindjes filozofike e njerëzore.

Ai e njoftoi Pettersson, me veprimet e ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës lidhur me rritjen e mirëqenies sociale, nëpërmjet rritjes së pagave dhe asistencës sociale, duke veçuar masat e Pakos së përballjes me inflacion.

Gjatë takimit u theksua domosdoshmëria e pavarësisë së gjyqësorit, mediave dhe shoqërisë civile, si dhe gatishmëria për thellimin e bashkëpunimit në fushën e të drejtave të njeriut në të ardhmen, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.