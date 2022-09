OEAK: Bizneset të njoftohen për rëndësinë e arbitrazhit si mekanizëm alternativ për zgjidhje të kontesteve

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Programin për Drejtësi Komerciale i USAID-it në organizuan një tryezë të rrumbullakët me gjyqtarë, avokatë dhe arbitra, me qëllim të shkëmbimit të informatave lidhur me zgjidhjet alternative të kontesteve me fokus në arbitrazh.

Chris Thompson, Shef i Partisë për Programin e Drejtësisë Komerciale të USAID-it, pohoi se pavarësisht nga mundësia e mrekullueshme për të shmangur bllokimin në çështjet gjyqësore, arbitrazhi nuk po përdoret sa duhet. Më tej, ai theksoi se USAID-i mbështet shumë gjëra, ku ndër të tjera ofron mbështetje në ndërtimin e arbitrazhit dhe shfrytëzimin e arbitrazhit në Kosovë duke pasur parasysh mundësinë e madhe që ka. Më tej, ai theksoi se është e rëndësishme që avokatët të pranojnë se duhet të vendosin klauzolën e arbitrazhit në kontratën e tyre.

Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë tha se krahas promovimit të përfitimeve të arbitrazhit, është e rëndësishme të ketë diskutime që identifikojnë barrierat që çojnë në një numër kaq të vogël të rasteve të arbitrazhit. Ai theksoi se avokatët kanë një rol të rëndësishëm në promovimin e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit si mekanizma për zgjidhjen e kontesteve.

Mahir Tutuli, kryetar i Gjykatës Ekonomike, tha se që nga themelimi i Gjykatës Komerciale, ka pasur vetëm disa raste arbitrazhi. Ai tha se sfidat kryesore që hasen në arbitrazh janë procedurat e përmbarimit, të cilat ndonjëherë zgjasin edhe më shumë sesa të shkosh në gjykatë. Së fundi, ai pohoi se është e rëndësishme që të gjithë mekanizmat institucionalë të fokusohen në gjetjen e një zgjidhjeje për këtë çështje dhe të lehtësojnë procedurat e gjykatave tashmë të stërmbushura me lëndë.

Verona Dibra, gjyqtare në Gjykatën Komerciale, tha se janë vetëm dy çështje arbitrazhi. Procedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kërkon kohë, kalon nëpër faza të ndryshme, por zakonisht ajo që e pengon përpunimin e saj është pjesa e ekzekutimit, e cila kërkon një qasje të duhur.