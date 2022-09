Manifesta 14: Alketa Xhafa Mripa hulumton temat e mëmësisë, grave, marrëdhënieve gjinore

Manifesta 14 njofton se Alketa Xhafa Mripa është një artiste konceptuale dhe aktiviste kosovare. Puna e saj hulumton temat e mëmësisë, grave, marrëdhënieve gjinore, kujtesës dhe trupit përmes një sërë mediumesh artistike.

Punimi i saj “In the Name of the Father” paraqitet në katin e shtatë të Grand Hotel Prishtina të titulluar – mbi dashurinë – si pjesë e Grand Scheme of Things, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

In the name of the father, 2015. © Alketa Xhafa Mripa / Manifesta 14 Prishtina