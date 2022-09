Mehaj: Marinsat amerikan trajnojnë policët ushtarakë të Kosovës

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka njoftuar se në Kazermën “Adem Jashari” marinsat amerikanë po trajnojnë policët ushtarakë të Kosovës.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se marinsat amerikanë po ofrojnë për policët tanë ushtarakë njohuritë për demonstrimin e shkathtësive në neutralizimin e gjuajtësit aktiv, ndalesat e trafikut me rrezikshmëri të lartë, operimin me armët jo-vdekjeprurëse si dhe negociimin me pengjet dhe lirimin e tyre.