Peci: Dëmet e shkaktuara në bujqësi nga reshjet e shiut, do të kompenzohen nga MBPZhR

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci ka vizituar sot Komunën e Gjakovës së bashku me zv. ministrin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Agon Dobruna, për t’u parë më nga afër me dëmet e shkaktuara në bujqësi nga reshjet që mbizotëruan këtë fundjavë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Në kuadër të kësaj vizite, ministri Peci ka takuar kryetarin Ardian Gjini, i cili e ka njoftuar me të gjitha zonat e prekura nga përmbytjet e shkaktuara nga reshjet e shiut si dhe me ecurinë e procesit të vlerësimit të dëmeve.

Peci në postimin e tij në Facebook ka thënë se edhe këtë vit do realizojnë kompenzimin e dëmeve në bujqësi. Këto dëme do të kompenzohen pas vlerësimit të raporteve që do t’i sjellin drejtoritë komunale për bujqësi. Muaji nëntor do të jetë muaji ku edhe do të fillojnë ekzekutimi i pagesave për dëmet në bujqësi për vitin 2022.