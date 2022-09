LVV: Kurti rizgjedhet kryetar i LVV, Haxhiu gratë për Vetëvendosje, Jashari rinia për Vetëvendosje

Viti 2022 është vit i zgjedhjeve të brendshme në Lëvizjen Vetëvendosje!. Procesi që nisi më 15 mars, përmbylli suksesshëm më 25 shtator 2022, fazën e parë të zgjedhjeve për pozicionet drejtuese në LVV, me zgjedhje të drejtpërdrejta të organizuara në mbi 200 vendvotime si dhe online për mërgatën, sipas parimit një anëtar një votë.

Përgjatë javëve në vijim, procesi do të vazhdojë me zgjedhjen e kryesive të qendrave, e do të përfundojë në fund të muajit tetor me zgjedhjen e kryesisë së LVV në mbledhjen konstituive të Këshillit të Përgjithshëm.

Në këtë proces të gjatë janë strukturuar gjithsej 485 pika në 29 qendra të Lëvizjes Vetëvebndosje!.

Në këto zgjedhje për herë të parë u votua edhe për strukturat e organizatës Gratë për Vetëvendosje! dhe Rinia për Vetëvendosje!

Komisioni Zgjedhor i Përgjithshëm konstaton se procesi ka kaluar në mënyrë të rregullt si rezultat i një pune të madhe që është bërë gjithandej nëpër qendrat e Lëvizjes.

Rezultatet paraprake të votimit për kandidatët për nivelin e tretë janë si në vijim:

Për Kryetar të LVV, Albin Kurti:

PËR: 98.60%

KUNDËR: 0.89%

ABSTENIM: 0.51%

Për Kryetare të organizatës Gratë për Vetëvendosje!, Albulena Haxhiu:

PËR: 94.55%

KUNDËR: 2.81%

ABSTENIM: 2.64%

Për Kryetar të organizatës Rinia për Vetëvendosje!, Behar Jashari:

PËR: 85.55%

KUNDËR: 7.55%

ABSTENIM: 6.80%.

Komisioni Zgjedhor i Përgjithshëm falënderon të gjithë aktivistët e përfshirë në menaxhimin dhe administrimin e zgjedhjeve të brendshme të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, për përkushtimin e tyre në mbarëvajtjen e këtij procesi, si dhe falënderojmë të gjithë anëtarët që kanë shprehur sot të lirë vullnetin e tyre mbi të ardhmen e organizatës. I jemi gjithashtu mirënjohës stafit të Komisionit Qendror Zgjedhor të Republikës së Kosovës dhe të Komisioneve Komunale Zgjedhore, për asistencën dhe materialet e votimit të vëna në dispozicion anekënd Kosovës për zhvillimin e procesit të zgjedhjeve të brendshme të Lëvizjes Vetëvendosje!, thuhet në postimin në Facebook të LVV-së.