Manifesta 14: Halilaj e transformon logon e hotelit Grand në thirrje poetike, “Kur dielli të ikë, do ta pikturojmë qiellin”

Manifesta 14 njofton se Petrit Halilaj i kupton ekspozitat si një mënyrë për të ndryshuar rrjedhën e historive personale dhe kolektive, duke krijuar botë komplekse krijojnë hapësirë ​​për liri, dëshirë, intimitet dhe identitet.

Kur Hoteli Grand në Prishtinë hapi dyert më 1978, e transformoi atë që dikur ishte fundi i qytetit në qendër të re të gjallërishme. Ndonëse pesë yjet i janë hequr një nga një gjatë viteve dhe dritat në logon e saj ikonike janë fikur, njerëzit në Prishtinë ende sillen rreth Grandit si toka rreth diellit.

Për kontributin e tij në Manifesta 14 Prishtinë, Petrit Halilaj e ka transformuar përkohësisht logon e errësuar në majë të hotelit në thirrje poetike për bashkëbanorët: “Kur dielli të ikë, do ta pikturojmë qiellin”, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

