Filloi Konferenca vjetore ndërkombëtare “FSK dhe partnerët 2022”

Nën organizimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të FSK-së, filloi sot Konferenca vjetore ndërkombëtare “FSK dhe partnerët 2022”, e cila do të zgjasë dy ditë.

Në ditën e parë të kësaj Konference morën pjesë ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, zv.ministri i Mbrojtjes, Shemsi Syla, zv.komandanti i FSK-së, gjeneralmajor Enver Cikaqi, Shefi i Shtabit të KFOR-it, gjeneral-brigade John B. Bozicevic, drejtori i NALT-it, gjeneral brigade Joachim Hoppe, zyrtarë dhe oficerë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së, ambasadorë, atashe të mbrojtjes si dhe përfaqësues tjerë diplomatikë dhe ushtarakë të të gjitha shteteve partnere.

Në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve, ministri Mehaj theksoi se së bashku me shtetet partnere do të zhvillojmë forcat tona për mbrojtjen e vendit dhe jetësojmë vizionin për anëtarësim në NATO.

“Falënderoj të gjithë partnerët tanë ndërkombëtarë, të cilët me praninë e tyre në këtë Konferencë dhe me mbështetjen e tyre të pandërprerë, si dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, kanë kontribuar në forcimin e FSK-së, ku si rezultat FSK-ja është në gjendje të japë përkushtimin, profesionalizmin dhe disiplinën, duke dëshmuar se mund të kontribuojë për paqen dhe sigurinë edhe në nivel ndërkombëtar”, theksoi ministri Mehaj duke shprehur gjithashtu falënderim të veçantë SHBA-së dhe aleatëve të tjerë evropianë, për kontributin e tyre të pazëvendësueshëm në forcimin e FSK-së si dhe në procesin e suksesshëm të zbatimit të Planit Gjithëpërfshirës 10-vjeçar të tranzicionit.

Ndërsa zv.komandanti i FSK-së, gjeneralmajor Enver Cikaqi, në fjalën e tij u shpreh i bindur se kjo Konferencë ndihmon në ngritjen dhe thellimin e aktiviteteve të ndërsjella dhe në mbështetje të ngritjes së kapaciteteve të FSK-së.

Me fjalë rasti, të pranishmëve iu drejtuan edhe Shefi i Shtabit të KFOR-it, gjeneral brigade John B. Bozicevic, drejtori i NALT-it, gjeneral brigade Joachim Hoppe, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Nicholas Abbott dhe Ambasadori i Turqisë në Kosovë, Çagri Sakar.

Konferenca ndërkombëtare “FSK dhe partnerët 2022” do të vazhdojë edhe nesër, me sesionet punuese në nivel të takimeve me përfaqësuesit e vendeve partnere veç e veç, për sinkronizim të koncept-planeve për periudhën pasuese një vjeçare, thuhet në komunikatën për media e Ministrisë së Mbrojtjes.