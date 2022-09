Manifesta 14: Nguyen përdor praktikë e cila eksploron strategjitë e rezistencës politike kundër kujtesës dhe post-kujtesës

Manifesta 14 njofton se Tuan Andrew Nguyen, përdor një praktikë e cila eksploron strategjitë e rezistencës politike të aktivizuar përmes kundër kujtesës dhe post-kujtesës.

Një pjesë thelbësore e punëve në video dhe në skulpturë të Nguyen është përmbledhja dhe ripunimi i narrativave përmes historisë dhe mbinatyralizimit, ku trilli dhe fakti janë të përgjegjshme njësoj.

Punimi i tij gjendet në katin e tretë të Grand Hotel Prishtina nën titullin – mbi tranzicionin – si pjesë e ekspozitës tematike Grand Scheme of Things, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

The Sounds of Cannons, Familiar Like Sad Refrains (Đại Bác Nghe Quen Như Câu Dạo Buồn), 2021, © Tuan Andrew Nguyen. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha, Atdhe Mulla