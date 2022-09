MKRS: Xhamia e Osman Efendisë në Novobërdë, i nënshtrohet ndërhyrjeve restauruese

Restaurimi i rëndësishëm, Xhamia e Osman Efendisë në Novobërdë, po i nënshtrohet ndërhyrjeve profesionale në kuadër të programit të bashkëpunimit mes Ministrisë së Kulturës, Bashkimit Europian dhe UNDP-së

Ministri Çeku bashkë me partnerët nga zyra e BE dhe UNDP ishin në vizitë në Novobërdë, ku kanë filluar punimet restauruese në xhaminë e Osman Efendisë.

Këtë vizitë e zhvilluan në muajin që shënohen ditët e trashëgimisë evropiane dhe kur festohet trashëgimia e qëndrueshme, ndërsa takuan studentët e arkitekturës dhe të trashëgimisë kulturore që janë pjesë e kampit të restaurimit, të cilët po mësojnë teknikat e ruajtjes dhe restaurimit përmes mësimit teorik dhe duke e aplikuar në praktikë.

Ishte kënaqësi e veçantë që së bashku me partnerët të shohim nga afër ndërhyrjet që kanë filluar me kampin e restaurimit, me partner zbatues organizatën Trashëgimia Kulturore pa Kufij. Takuam studentë të arkitekturës dhe trashëgimisë kulturore të cilët po mësojnë teknikat e ruajtjes dhe restaurimit përmes mësimit teorik dhe duke zbatimit në praktikë.