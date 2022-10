Manifesta 14: Lulzim Zeqiri, kompozimi narrativ dhe detajet poetike janë qendrore në komunikimin e tij

Manifesta 14 njofton se Lulzim Zeqiri është një artist shumëdisiplinor, puna e të cilit shpesh frymëzohet nga historitë që kanë të bëjnë me psikologjinë njerëzore. Ai punon mes mediumeve të ndryshme të artit përfshirë pikturën, vizatimin, instalacionin dhe filmin dokumentar.

Parësisht i edukuar si piktor, kompozimi narrativ dhe detajet poetike janë qendrore në komunikimin e tij vizual dhe qasjen estetike.

Punimi i tij paraqitet në sheshin “Adem Jashari” në Prishtinë, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.

The Lightness of the Weight, 2022, © Lulzim Zeqiri. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla