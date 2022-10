Nagavci: Ligji duhet të respektohet, kompensim për mësimdhënës do të ketë vetëm për punën e bërë

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci ka njoftuar se komunat janë përgjegjëse për organizimin e arsimit parauniversitar dhe e kanë obligim të raportojnë çdo muaj në Departamentin e Thesarit në Ministri të Financave, por një gjë e tillë nuk është bërë.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se kemi diskutuar me Kryesinë e SBASHK-ut se a do të kompensojë sindikata pagat e mësuesve ashtu siç ndodhë në shumicën e vendeve tjera dhe meqë ligji ndalon kompensimin për punën e pakryer, asnjë vëmendje e kujdes në këtë drejtim, përkundrazi një muaj grevë, shumë dëme për fëmijët, asnjë kujdes nga punëdhënësit, shumë zhurmë nga ata që kanë përgjegjësi për gjendjen në të cilën ndodhet arsimi. Prandaj ligji duhet të respektohet në tërësi, ne kemi premtuar për këtë dhe premtimet tona i mbajmë, kompensim do të ketë vetëm për punën e bërë.