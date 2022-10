Konjufca: Kosova do t’i kryejë reformat e nevojshme që të bëhet anëtare e NATO-s

Në Prishtinë ka filluar Seminari i 102-të Rose-Roth i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, me temën “Integrimi euro-atlantik i Ballkanit Perëndimor: sfidat e zgjatura, realitetet e reja dhe perspektivat e ardhshme“.

Më shumë se 100 pjesëmarrës, duke përfshirë deputetë nga vende anëtare të NATO-s dhe vendet partnere, deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe të ftuar të tjerë, po marrin pjesë në takimin treditor, i dyti i këtij lloji në Kosovë.

Seminarin e hapi kryesuesi i delegacionit të Kuvendit të Republikës së Kosovës në Asamblenë Parlmentare të NATO-s, deputeti Driton Hyseni, i cili edhe moderoi pjesën hyrëse të këtij takimi.

Në fjalën e tij të mirëseardhjes, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, u fokusua në agresionin rus në Ukrainë dhe pasojat që ky agresion ka shkaktuar në sigurinë globale.

Kreu i Kuvendit tha se e gjithë bota demokratike është mobilizuar dhe organizuar për ta konfrontuar këtë invazion të papranueshëm ushtarak të Rusisë, i cili po shoqërohet edhe me aneksimin më të madh të territorit qysh nga Lufta e Dytë Botërore. Megjithatë, shtoi kryetari Konjufca, agresioni rus nuk e frikëson botën demokratike. Përkundrazi, sipas tij, ajo është unifikuar si kurrë ma parë pas vitit 1989, për ta frenuar ekspansionizmin ushtarak rus.

I pai i legjislativit tha se lufta e Ukrainës nuk është thjesht luftë e një populli për çlirim nga pushtimi i padrejtë, por luftë e të gjithëve për kompletimin global të demokracisë. Republika e Kosovës, shtoi kryetari Konjufca, natyrshëm dhe fuqishëm është rreshtuar me botën demokratike, duke qenë e koordinuar me politikën e sanksioneve të BE-së dhe SHBA-ve kundër Federatës Ruse.

Duke hedhur paralele midis Milosheviqit në rastin e Kosovës dhe të Putinit në rastin e Ukrainës, kryetari i Kuvendit tha se kjo është një politikë psikopatologjike e subordinimit, terrorizimit dhe e mospranimit të shteteve të lira, të cilat në mënyrë demokratike duan të vendosin vet se cilës aleancë ushtarake t’i përkasin dhe në cilën bashkësi politike të vlerave të marrin pjesë.

“Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar për një bashkëpunim të ngushtë me Aleancën Veriatlantike. NATO-ja kontribuon drejtpërdrejt në sigurinë e shtetit tonë. Kosova do t’i kryejë të gjitha reformat e nevojshme që një ditë të bëhet anëtare e NATO-s. Së bashku do ta kthejmë FSK-në në një ushtri bashkëkohore dhe të integruar plotësisht në NATO“, theksoi në fjalën e tij kryetari Glauk Konjufca.