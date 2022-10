Bogujevci: Rreth 200 shërbyes civil në Kuvend, gjashtë prej tyre janë persona me aftësi të kufizuara

Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Saranda Bogujevci, mori pjesë në konferencën për shënimin e Javës së Njeriut me Shkop të Bardhë në Republikën e Kosovës, të mbajtur sot në Prishtinë.

Në fjalën e saj Bogujevci tha se ky vit është shpallur vit i personave me aftësi të kufizuara nga Zyra për Qeverisje të Mirë e Zyrës së Kryeministrit, pasi që kjo ka qenë edhe njëra ndër kërkesat e rezolutës për personat me aftësia të kufizuar, e miratuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës në dhjetor 2020.

Sipas Bogujevcit, Kuvendi është zotuar për përmirësimin e kuadrit kushtetues dhe ligjor për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë.

“Jam e vetëdijshme që personat me aftësi të kufizuar përballen çdo ditë me sfida të llojllojshme, si mungesë të infrastrukturës së përshtatshme, arsimit, punësimit, burimit social e kujdesit të duhur shëndetësor. Prandaj për ne si institucione nuk do të duhej të mjaftonte vetëm një ditë që të flasim për sfidat me të cilat kjo kategori ballafaqohet çdo ditë”, tha Bogujevci.