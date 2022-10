Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, mbahet maratona “Race for the Cure”

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, ka vrapuar në Maratonën “Race for the Cure” në mbështetje të të gjitha grave që janë në betejë me këtë sëmundje, njëkohësisht, përkujtuan të gjitha ato të cilat e kanë humbur këtë betejë.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se kryeqyteti ka ndërmarrë një sërë veprimesh për të mundësuar zbulimin e hershëm, andaj inkurajojmë kontrollat e rregullta dhe kujdesin e shtuar edhe nga ana e qytetarëve.