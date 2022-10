Sveçla: Terrorizimi është kërcënim global dhe nuk mund të parandalohet dhe luftohet vetëm

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla njëherit edhe Koordinator Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit së bashku me Ambasadorin e OSBE-së, Michael Davenport bënë hapjen e punëtorisë për hartimin e Planit të Veprimit të Strategjisë për Parandalimin dhe Luftimin e Terrorizimit.

Në këtë takim ministri Sveçla tha se ofrimi i një ambienti të sigurt, përmes sundimit të ligjit, respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, është ndër prioritetet kryesore të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu ministri Sveçla theksoi se sa i përket angazhimit në raport me përfshirjen e qytetarëve tanë në konflikte të huaja përkrah organizatave terroriste, vendi ynë ka qenë i suksesshëm në kthimin e tyre mirëpo duhet të kemi në vëmendje se edhe në raporte ndërkombëtare ku theksohet se dënimet e personave me prirje dhe thirrje që qojnë drejt bashkimit në organizata të tilla nuk kanë qenë të merituara. Kjo rithekson edhe një herë nevojën e bashkëpunimit por edhe ndër-veprimit të të gjitha institucioneve tona që të kemi sukses të garantuar në luftimin e kësaj dukurie.

“Përveç ekstremizmit me motive fetare, format e tjera të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm si e djathta ekstreme apo etno – nacionalizmi janë në rritje. Në rastin më konkret, deklaratat e liderëve të së djathtës ekstreme në Serbi janë ato që Serbia i synon në vazhdimësi në raport me Republikën e Kosovës. Këta liderë janë shfaqur jo rrallë herë në takime e mbledhje në veri të vendit tonë duke influencuar dhe cytur grupe ekstreme e të dhunshme, për më keq, të gjithë i kemi parë aktet terroriste të grupeve kriminale serbe ndaj zyrtarëve tanë policor dhe ndaj qytetarëve e pronave të tyre. Pra, ne duhet të bashkëpunojmë si tërësi në luftimin e ekstremizmit e terrorizmit por në veçanti duhet të kemi vëmendjen në ideologjitë ekstremiste serbe që synojnë të infiltrohen në veri të vendit tonë”, tha ministri Sveçla.

Ministri Sveçla vuri në dukje se terrorizimi është kërcënim global dhe nuk mund të parandalohet dhe luftohet vetëm. Në këtë drejtim institucionet tona duhet të ndërmarrin veprime për rritjen e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, me theks të veçantë anëtarësimin në organizata ndërkombëtare, dhe Republika e Kosovës do të vazhdojë të jetë pjesë aktive në luftën globale kundër terrorizmit dhe financimit të tij, përmes bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me partnerët dhe mekanizmat ndërkombëtarë.

Ndërsa në anën tjetër ambasadori i OSBE-së, Davenport vlerësoj lartë bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet MPB-së dhe OSBE-së sidomos në fushën e luftimit dhe parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftimin e terrorizmit, duke theksuar se Republika e Kosovës është ndër vendet e para e cila e ka sanksionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në luftëra të huaja.

Në fund ambasadori Davenport theksoi se OSBE do të mbështesë edhe në të ardhmen aktivitetet që dalin nga kjo strategji. Kjo punëtori është duke u mbështetur nga OSBE, thuhet në komunikatën për media e MPB-së.