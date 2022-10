Policia arreston një person për sulm ndaj dy mjekëve kujdestarë në Emergjencën Primare

Policia e stacionit në Ferizaj, ka pranuar një informacion se në rrugën ” Ramadan Rexhepi” është një rast i sulmit ndaj dy mjekëve kujdestarë në Emergjencën Primare.

Në lidhje me këtë policia i ka marrë veprimet e nevojshme dhe menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë arrestuar personin e dyshuar me inicialet H.H (M/K) i moshës 34 vjeçar, i cili ishte në gjendje të dehur me 1.13 promila, i testuar me alkool test.

I dyshuari më pas është shoqëruar në stacionin e policisë në Ferizaj dhe pas intervistimit nga policët hetues, me vendim të Prokurorit kujdestar nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, i njëjti është dërguar në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore, ndërsa rasti është cilësuar “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.