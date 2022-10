Manifesta 14: Saz’iso vjen më 23 tetor në Prishtinë

Manifesta 14 njofton se Saz’iso janë gjithashtu pjesëmarrës dhe do të interpretojnë këngë nga albumi i tyre “ At Least Wave Your Handkerchief at Me: The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song” në Fabrikën e Tullave.

Cilësia unike e këngëve të tyre vjen prej sazeve, një zhanër i muzikës folklorike që rrjedh prej jugut të Shqipërisë, me tinguj e ritme të ruajtura nga muzikantë që kanë emigruar në Athinë, Londër e në shumë vende të tjera për t’ju arratisur turbulencave të periudhës pas-komuniste.

Si formacioni i grupit dhe produksioni i këtij albumi përbën një endje të gjatë producentëve për të përmbajtur e ndarë trashëgiminë kulturore, për të transmetuar rrëfimet gojore dhe ndjesitë e forta që evokon.

Ata janë pjesë e ekspozitës “Grand Scheme of Things” në Grand Hotel Prishtina, e paraqiten në katin e katërt të këtij hoteli, të titulluar – mbi migrimin.

Ejani në Fabrikën e Tullave, të dielën tjetër, në orën 18:00 për të parë performancën e tyre. Ky event është falas dhe i mirëpret të gjithë, thuhet në postimin në Facebook të Manifesta 14 Prishtina.