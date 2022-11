MKRS: Kori Siparantum përfaqëson Kosovën në Festivalin Internacional të Koreve “Lisbon Sings”, në Portugali

Ministria e Kulturës njofton se pas sukseseve të shumta ndërkombëtare, Kori Siparantum do të përfaqësojë Kosovën në Festivalin Internacional të Koreve “Lisbon Sings”, në Portugali, në mesin e 22 koreve nga 17 shtete të botës, aktivitet ky që është pjesë e “WORLD’S BEST CHOIRS Rankings of the Top 1000 Choirs and Ensembles”, ku tashmë Siparantum Choir është pjesë.

Përveq këtyre dy aktiviteteve, Kori do të jetë pjesë e koncertit Friendship Concert që do të mbahet në sallën e njohur Universidade de Lisboa – Aula Magna, Universiteti më i madh dhe më prestigjioz në Portugali, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.