Policia: Pas një informate nga “Lajmëro Policinë” arrestohet një i dyshuar për dhunë në familje

Nëpërmes platformës “Lajmëro Policinë“ policia ka marr informatë se ka dyshime se në një familje në fshatin Studenqan të Suharekës ka dhunë në familje.

Nëpër mes Platformës “ Lajmëro Policinë” policia është informuar se i dyshuari kanos viktimën gruan e tij dhe e mban me forcë në shtëpi, ai ia kishte marr kartelën bankare dhe dokumentet e udhëtimit të shoqes dhe fëmijëve dhe nuk e lejonte që ajo të udhëtonte për në Suedi, ku viktima me familjen e saj jetonte që një kohë, deri para katër muajve.

Policia i është përgjigj informacionit dhe rreth orës 16:20 ka shoqëruar për në Stacionin Policor të dyshuarin dhe viktimën së bashku me dy fëmijët e saj.

Është intervistuar viktima e cila deklaroi se i dyshuari po e fyente me fjale ofendues, po e izolonte dhe po e kanoste “kam me te vra , kam me te mbyt”, sipas viktimës i dyshuari ia kishte marr kartelën e bankës dhe dokumentin e nënshtetësisë se djalit te tyre dhe nuk po e lejonte që të shkoj në Suedi.

Policia është konsultuar me prokurorin kujdestar dhe me urdhër të tij është iniciuar rast “Kanosje-Dhunë në familje”, i dyshuari ndalohet për 48 ore, ndërsa viktima dhe fëmijët e saj janë marr në përkujdesje nga Qendra për Punë Sociale, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.